الروبل الروسي يصعد أمام الدولار و اليورو

صعد الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي واليوروالأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 15.15 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، .. تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.29 كوبيكا ليصل إلى 61.76،

وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع1.91 كوبيك ليبلغ 60.56 روبل ( الروبل = 100 كوبيك).