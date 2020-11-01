بريطانيا تمدد دعم الأجور بنسبة 80%

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الحكومة البريطانية ستمدد برنامجها الطارئ لدعم الأجور بسبب فيروس كورونا. وأكد أن الحكومة قررت ذلك لضمان حصول العمال الذين سيتم تسريحهم