ليبيا تُعلق الإنتاج في أكبر حقولها النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، عن حالة القوة القاهرة في أكبر حقل في البلاد، حقل الشرارة، وذلك بسبب توقف الإنتاج فيه وقالت المؤسسة الليبية في بيان نشر على موقعها الرسمي: "في خطوة عبثية مثلت عنوانا جديدا للصراع الدائر في البلاد قامت مجموعة من الأفراد بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج بحقل الشرارة النفطي مما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرا مستحيلا".