الأحوال الجوية تتسبب في تعطل أهم خطوط تصدير النفط الكازاخستاني
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الأحوال الجوية تتسبب في تعطل أهم خطوط تصدير النفط الكازاخستاني

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العرب اليوم - الأحوال الجوية تتسبب في تعطل أهم خطوط تصدير النفط الكازاخستاني

سوء الأحوال الجوية
نور سلطان - العرب اليوم

 كادت الرياح العاصفة والأمواج العاتية أن تتسبب بكارثة بيئية في بحر قزوين.  وأتى ذلك بعد انفصال أحد خراطيم نقل النفط التابعة لكونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين الكازاخستاني عن جهاز ضخ النفط على رصيف عائم، ما أسفر عن وقف عمل محطة الضخ مؤقتا لحين إصلاح العطل.

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الأحوال الجوية تتسبب في تعطل أهم خطوط تصدير النفط الكازاخستاني الأحوال الجوية تتسبب في تعطل أهم خطوط تصدير النفط الكازاخستاني



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