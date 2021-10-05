قال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف دبي، في بيان اليوم الثلاثاء إن طيران الإمارات وقعت تسهيلا تمويليا على شريحتين لأجل خمس سنوات، بقيمة 750 مليون دولار مع البنك.وأضاف البنك أن هذه الصفقة الهامة لا تزال بأسعار تنافسية، وتمثل أول صفقة لطيران الإمارات كهيكل تمويل مدعوم بمبيعات، وتهدف إلى تنويع مصادر السيولة لديها.