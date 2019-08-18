البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة باستمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين المصريين والعرب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر5 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 8ر757 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 73ر0% ليغلق عند مستوى 7ر14399 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 52ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 84ر542 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 49ر0% منهيًا التعاملات عند مستوى 89ر1427 نقطة.