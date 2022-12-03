انخفاض سعر برميل النفط الكويتي ليبلغ 84.26 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي، 30 سنتا؛ ليبلغ 26ر84 دولار في تداولات أمس الجمعة مقابل 56ر84 دولار في تداولات أول أمس الخميس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت، انخفضت في الأسواق العالمية العقود الآجلة لخام برنت 31ر1 دولار لتبلغ 57ر85 دولار للبرميل.

وأشارت إلى انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24ر1 دولار لتبلغ 98ر78 دولار