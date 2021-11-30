الليرة التركية تسجل تراجعا إلى مستوى قياسي جديد
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الليرة التركية تسجل تراجعا إلى مستوى قياسي جديد

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العرب اليوم - الليرة التركية تسجل تراجعا إلى مستوى قياسي جديد

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أنقرة - العرب اليوم

تراجعت الليرة التركية يوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار الأمريكي.

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الليرة التركية تسجل تراجعا إلى مستوى قياسي جديد الليرة التركية تسجل تراجعا إلى مستوى قياسي جديد



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