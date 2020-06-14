البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.27% عند مستوى 1644.61 نقطة وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.9 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1,108 صفقة.