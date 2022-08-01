أكد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن الإمارات تمتلك دورا رئيسا وهاما ومحوريا في تأمين إمدادات النفط حول العالم باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط عالميا.