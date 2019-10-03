مصر تعلن خفض أسعار البنزين

أعلنت مصر، مساء الخميس، خفض أسعار الوقود على اختلاف أنواعه في السوق المحلية، بمقدار 25 قرشا للتر.

وبحسب بيان وزارة البترول المصرية، أصبح سعر البنزين 80 بعد التخفيض 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، بينما انخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها ليصبح بـ4250 جنيها.