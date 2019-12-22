البورصة الأردنية تغلق على انخفاض بنسبة 0.07%

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.07% عند مستوى 1809.02 نقاط. وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.3 مليون دينار أردني، وسط تداول 2.5 مليون سهم، نفذت من خلال 1,329 صفقة.