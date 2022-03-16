وزير المالية الروسي يؤكد القيود الأميركية تزعزع الثقة في الدولار

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن القيود التي تفرضها السلطات الأمريكية على استخدام الدولار تتسبب في زعزعة الثقة به بشكل كبير وقال سيلوانوف في حوار صحفي "تتزعزع الثقة في الدولار بشكل كبير بسبب القيود التي تفرضها السلطات الأمريكية نفسها على استخدامه" وحسب وزير المالية، فإن روسيا في السنوات الأخيرة "تحولت أكثر فأكثر إلى تسوية الصفقات باستخدام العملات الوطنية".