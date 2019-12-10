أسهم اليابان تغلق على انخفاض



انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم مع اقتراب الموعد النهائي لبدء جولة جديد من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين في ضوء تعليقات إيجابية من واشنطن وبكين بشأن تقدم محادثات التجارة.

وأغلق نيكي منخفضًا 0.08 في المئة ليصل إلى 23410.19 نقطة.

‬‬وقبل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 156 مليار دولار في الخامس عشر من الشهر الجاري، تبنت كل من الصين والولايات المتحدة نبرة تصالحية.

كما يركز عدد من المتعاملين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الذي يبدأ اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع 69 سهمًا على المؤشر نيكي في حين انخفض 152 سهمًا.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.09 في المئة مسجلًا 1720.77 نقطة.