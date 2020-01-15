الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.5%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.5 % أي ما يعادل 214 نقطة، وأقفل عند مستوى 42993 نقطة.

وبلغ حجم التداول 119954170 سهماً نفذت في 345 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 113 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 213 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.