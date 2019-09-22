بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 124 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 124 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5676 نقطة بنسبة ارتفاع 2ر2 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 15ر181 مليون سهم تمت من خلال 8803 صفقات نقدية بقيمة 4ر53 مليون دينار كويتي (نحو 5ر181 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 08ر18 نقطة ليصل الى مستوى 3ر4685 نقطة بنسبة 39ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر69 مليون سهم تمت عبر 2697 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 3ر15 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 17ر175 نقطة ليصل إلى مستوى 07ر175 نقطة بنسبة 9ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر111 مليون سهم تمت عبر 6109 صفقات بقيمة 8ر48 مليون دينار (نحو 9ر165 مليون دولار).