فنزويلا تعلن عن تفعيل عملتها الرقمية لمواجهة العقوبات الاقتصادية

أعلنت فنزويلا إدخال عملتها الرقمية المدعومة بالنفط "بترو" إلى الأسواق العالمية، في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب.