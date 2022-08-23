ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولارا للبرميل

استمرت أسعار النفط في الارتفاع مساء الثلاثاء وسط مخاوف من انخفاض الإمدادات من السعودية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بحلول الساعة 20:51 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر 3.59 دولار بنسبة 3.72٪ إلى 100.07 دولارا للبرميل في بورصة لندن فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.50٪ إلى 93.86 دولار للبرميل، وفقا للتداولات في بورصة نيويورك.