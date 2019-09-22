البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.46% ، عند مستوى 1825.43 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.8 مليون دينار أردني ، وسط تداول 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2,240 صفقة.