صندوق النقد والبنك الدوليان يعلن أن السودان أضحى مؤهلاً للحصول على مساعدة

قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الجمعة، في بيان مشترك إنهما يعتبران السودان "مؤهلاً للحصول على مساعدة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، على أساس تقييم أولي.وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إنها تقدم "إقراراً واضحاً بتنفيذ السودان المستمر للإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية، في إطار برنامجه الخاضع لمراقبة خبراء مع صندوق النقد الدولي".