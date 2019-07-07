انخفاض إجمالي أصول مصرف لبنان المركزي



تعرّض إجمالي أصول مصرف لبنان المركزي للانخفاض بنسبة 8.64٪ منذ بداية 2019، ليصل إلى 128.45 مليار دولار في نهاية يونيو 2019.

وأوضح بيان صادر عن المصرف المركزي، ونُشر اليوم أنّ الأصول الأجنبية في المصرف التي (تشكل 28.33٪ من إجمالي الأصول) انخفضت بنسبة 8.25٪ منذ ديسمبر 2018، لتصل إلى 36.39 مليار دولار، في حين سجلت محفظة الأوراق المالية (التي تشكل 25.84٪ من إجمالي الأصول) ارتفاعاً بنسبة 7.67٪ منذ بداية 2019، لتستقر عند 33.20 مليار دولار على مدى نفس الفترة.

ولفت البيان إلى أنّه في المقابل، شهدت القروض الممنوحة للقطاع المالي المحلي (التي تشكل 11.80٪ من إجمالي الأصول) انخفاضاً بنسبة 54.92٪ إلى 15.15 مليار دولار بنهاية يونيو 2019. أما بالنسبة للأصول الذهبية (التي تشكل 10.16٪ من إجمالي الأصول)، فقد سجلت زيادة قدرها 10.88٪ منذ بداية العام.

وبيّن أنّه، في باب المطلوبات، انخفضت ودائع القطاع المالي (التي تشكل 82.21٪ من إجمالي المطلوبات) بنسبة 11.84٪ منذ بداية العام لتصل إلى 105.60 مليار دولار بنهاية يونيو 2019.

أما بالنسبة لودائع القطاع العام (التي تشكل 3.38٪ من إجمالي المطلوبات)، فقد انخفضت بنسبة 13.68٪ منذ بداية العام إلى 4.34 مليار دولار في يونيو 2019.