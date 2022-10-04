الجنيه الإسترليني يرتد إلى أعلى مستوى له منذ حوالي أسبوعين

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له منذ حوالي الأسبوعين، مدعوما بقرار حكومة المملكة المتحدة بالتراجع عن قرارها السابق بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.1333 دولار، مرتفعا بنحو 10 في المائة من أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار الذي شهده الأسبوع الماضي بعد إعلان وزير المالية، كواسي كوارتنغ، عن الميزانية المصغرة لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل، مع التخفيضات الممولة من خلال زيادة الاقتراض.