مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,636.21 نقطة، بارتفاع قدره 15.85 نقطة عن معدل الإقفال السابق، بينما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.39 نقطة، بانخفاض قدره 0.58 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و164 ألفًا و427 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 659 ألفًا و707 دنانير بحرينية، نفذت من خلال 65 صفقة.