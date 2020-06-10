مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 85ر3524 نقطة مرتفعًا بـ 50ر1 نقطة وبنسبة 043ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 35ر3523 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و492 ألفا و371 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 70ر2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و453 ألفًا و141 ريالًا عمانيًا.