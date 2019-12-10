البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.38% ، عند مستوى 1800.58 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.7 ملايين دينار أردني، وسط تداول 5.9 ملايين سهم، نفذت من خلال 2,145 صفقة.