أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال تقرضان بترورابغ مليارى دولار

قالت سوميتومو كيميكال اليابانية إنها أقرضت مع أرامكو السعودية ملياري دولار إلى مشروعهما المشترك للتكرير والبتروكيماويات الذي يواجه عجزا في رأس المال بسبب جائحة كوفيد-19 وأعمال صيانة.