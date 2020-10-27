وزير قطاع الأعمال المصري الغزل والنسيج أهم قطاع اقتصادي إنتاجي في مصر

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الغزل والنسيج يحتاج إلى جهد «رهيب» لتحسينه، مشيرًا إلى أهميته بالنسبة للدولة.

وأضاف «توفيق» في حوار خاص لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن قطاع الغزل والنسيج أهم قطاع اقتصادي إنتاجي في مصر، نظرًا لما له من روابط بالتجارة والزراعة وصناعة الملابس الجاهزة والتصدير.