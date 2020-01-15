البورصة العراقية تغلق على تراجع

سجل مؤشر "البورصة" العراقية اليوم, تراجعاً بنسبة 0.04%, متوقفاً عند 488.63 نقطة.

وبموجب المؤشر فقد انخفضت اسهم 10 شركات, وارتفعت أسهم 6 اخرى, فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 538,158,302 سهماً, بقيمة 732,239,397 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 683 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة, من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة.