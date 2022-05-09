الليرة التركية تُسجل أضعف مستوى منذ منتصف ديسمبر

تراجعت الليرة التركية واحداً في المائة مقابل الدولار الأميركي أثناء التعاملات اليوم (الإثنين) إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما تسببت أزمة للعملة في هبوطها إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة خفوضات غير مألوفة لأسعار الفائدة.ولامست الليرة 15.10 مقابل الدولار الواحد متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في مارس (آذار) الماضي عندما تضررت من مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.والليرة الآن منخفضة 12 في المائة عن مستواها في نهاية 2021، وكانت هوت 44 في المائة العام الماضي.