البورصة المصرية تربح 9ر1 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها



سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 7ر694 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت أكثر من 1ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 680 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 49ر0% ليغلق عند مستوى 02ر13509 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 67ر0% مسجلاً 58ر526 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي صعد بنسبة 52ر0% ليبلغ مستوى 2ر1376 نقطة.