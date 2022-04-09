عشرات الآليات الأميركية تنقل النفط والقمح المسروق من سوريا باتجاه العراق

أفادت مصادرنا بأن قوات تابعة للجيش الأمريكي أخرجت عشرات الآليات ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من اليعربية في الحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد.