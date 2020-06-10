البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.16 في المئة، ليصل إلى مستوى 1650.08 نقطة.

وتداول خلال الجلسة 14.4 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.7 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1,734 صفقة.