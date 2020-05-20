مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم على انخفاض بمقدار 84ر6 نقطة، ما نسبته 202ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 66ر3386 نقطة. وبلغت قيمة التداول 817 ألفًا و893 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 31 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 624 ألفًا و564 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 062ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 04ر18 مليار ريال عماني.