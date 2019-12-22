مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع بنسبة 28.0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 57ر3927 نقطة مرتفعًا بـ 9ر10 نقطة وبنسبة 28ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 70ر3916 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات اليوم مليونًا و 314 ألفًا و 127 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 7ر37 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و 109 آلاف و 514 ريالًا عمانيًا.