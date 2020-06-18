سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.64 %

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، بمقدار 11.05 دولاراً أمريكياً ما نسبته 0.64 % ليستقر عند 1717.30 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 4.50 دولاراً أمريكياً ، ما يعادل بنسبة 0.26 % ليصل إلى 1724.35 دولاراً أمريكياً.