ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بدعم من توقعات انتعاش الطلب

ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الخام خلال العام المقبل.توقعت منظمة OPEC زيادة الطلب على النفط خلال 2023 بنحو2.25 مليون برميل يومياً إلى 101.8 مليون برميل يومياً، مع ارتفاع محتمل للطلب من الصين أكبر مستوردة للخام في العالموعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.02 دولار أو 2.4% إلى 82.70 دولار للبرميل.وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 1.94 دولار أو 2.51% إلى 77.28 دولار للبرميل.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفاع مخزونات النفط الامريكى بنحو 10.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر إلى 424.1 مليون برميل.