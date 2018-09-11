روسيا والصين تسعيان لتعزيز التعامل بالعملات الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية
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روسيا والصين تسعيان لتعزيز التعامل بالعملات الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية

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العرب اليوم - روسيا والصين تسعيان لتعزيز التعامل بالعملات الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو _ العرب اليوم

روسيا والصين تسعيان لتعزيز التعامل بالعملات الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية

اقتصاد عاجل
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روسيا والصين تسعيان لتعزيز التعامل بالعملات الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية روسيا والصين تسعيان لتعزيز التعامل بالعملات الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية



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روسيا والصين تسعيان لتعزيز التعامل بالعملات الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية روسيا والصين تسعيان لتعزيز التعامل بالعملات الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية



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ليدي غاغا أنيقة خلال عرض فيلمها في "تورنتو"

تورنتو ـ رولا عيسى

يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد.  وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها

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