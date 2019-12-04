البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



أغلقت البورصة الأردنية, اليوم، على انخفاض بنسبة 0.04%، عند مستوى 1791.42 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.1 ملايين دينار أردني، وسط تداول 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1,526صفقة.