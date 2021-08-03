البنك المركزي التونسي يبقى على سعر الفائدة دون تغيير

قرر البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25 في المائة. وكان البنك المركزي التونسي قد خفض سعر الفائدة في أكتوبر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو.