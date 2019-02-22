البورصة المصرية تربح 7ر8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 7ر8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 2ر836 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 08ر1 في المائة ليسجل مستوى 15147 نقطة، وزاد مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 67ر0 في المائة ليبلغ مستوى 717 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنسبة 71ر0 في المائة ليبلغ مستوى 1812 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 1ر8 مليار جنيه من خلال تداول 212ر3 مليار ورقة منفذة على 162 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 87ر74% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 71ر15%، والعرب على 42ر9%، بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 80ر41 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 77ر92 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وبين أن المؤسسات استحوذت على 73ر47% من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 27ر52%، لافتًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 22ر96 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 252ر1 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 189ر1 ألف سند تقريبا.