البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.33%

أغلقت " البورصة العراقية " اليوم على ارتفاع بنسبة 0.33% , متوقفة عند 493.93 نقطة. وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 10 شركات, وانخفاض أسهم 5 شركات ,فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 662,991,904 سهما,بقيمة 725,709,254 ديناراً عراقيًا, تحصلت من إبرام 438 صفقة , شملت 30 شركة مساهمة ,من أصل 102 شركات مسجلة في البورصة.