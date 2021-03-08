مجلس مديري صندوق النقد يوافق على المراجعة الأولى لبرنامج إصلاحات السودان

قال صندوق النقد الدولي، إن مجلس مديري الصندوق وافق على المراجعة الأولى لبرنامج إصلاحات للسودان يهدف إلى استقرار الاقتصاد.

وأضاف الصندوق في بيان أن السلطات السودانية "أحرزت تقدماً ملموساً نحو إنشاء سجل مسار قوي للسياسة وتنفيذ الإصلاح، وهو مطلب أساسي للتسوية النهائية للديون".