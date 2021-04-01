مصادر إعلامية تؤكد أن وزارة الطاقة السودانية سترفع أسعار الوقود
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مصادر إعلامية تؤكد أن وزارة الطاقة السودانية سترفع أسعار الوقود

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصادر إعلامية تؤكد أن وزارة الطاقة السودانية سترفع أسعار الوقود

وزارة الطاقة السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

مصادر إعلامية تؤكد أن وزارة الطاقة السودانية سترفع أسعار الوقود

اقتصاد عاجل
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مصادر إعلامية تؤكد أن وزارة الطاقة السودانية سترفع أسعار الوقود مصادر إعلامية تؤكد أن وزارة الطاقة السودانية سترفع أسعار الوقود



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