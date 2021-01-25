الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض الإثنين

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على انخفاض. وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأسواق المالية تراجع بنسبة 0.84 %، ما يعادل 56.22 نقطة، ليصل إلى 6638.85 نقطة.