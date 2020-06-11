الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجع بنسبة 3.99 %، ما يعادل 252.43 نقطة، ليصل إلى 6076.70 نقطة.