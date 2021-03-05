بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.51 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.51 %، أي ما يعادل 4 نقاط، ليغلق عند مستوى 710.23 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 51 ألفًا و46 سهما، بقيمة 556 ألفا و313 دولارا، نفّذت من خلال 40 صفقة.