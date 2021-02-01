البورصة الأردنية تغلق على انخفاض الإثنين

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.06%، عند مستوى 1725.75 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3252 صفقة.