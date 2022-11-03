البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارًا من الأحد

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة فى البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي كافة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي هذا القرار، الذي يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني، انسجامًا مع استمرار الاتجاهات التصاعدية في أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، في ضوء بقاء معدلات التضخم العالمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن من 2.5 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي إلى 5.4 بالمئة في شهر سبتمبر الماضي وليصل بذلك متوسط معدل التضخم إلى 4.0 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.