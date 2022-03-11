واشنطن تحظر توريد أوراق الدولار الأميركي النقدية إلى روسيا
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واشنطن تحظر توريد أوراق الدولار الأميركي النقدية إلى روسيا

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العرب اليوم - واشنطن تحظر توريد أوراق الدولار الأميركي النقدية إلى روسيا

الدولار الأميركي
واشنطن - العرب اليوم

 وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمنع بموجبه توريد أوراق الدولار الأمريكي النقدية إلى روسيا وجاء في المرسوم: "يحظر تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد بشكل مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة أو من أفراد أو كيانات أمريكية، بغض النظر عن موقها أوراق الدولار الأمريكي، إلى حكومة روسيا أو أي جهة في روسيا" بالإضافة إلى ذلك، فرض بايدن قيودا على استيراد الكحول والألماس والمأكولات البحرية من روسيا، وتصدير منتجات الكماليات إليها وقال البيت الأبيض: "المرسوم التنفيذي سيؤسس القواعد القانونية للقيود المستقبلية على الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي". في وقت سابق، حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا.

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واشنطن تحظر توريد أوراق الدولار الأميركي النقدية إلى روسيا واشنطن تحظر توريد أوراق الدولار الأميركي النقدية إلى روسيا



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