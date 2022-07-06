الروبل يتراجع أمام الدولار في بورصة موسكو

واصلت العملة الأمريكية صعودها في بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وتم تداول الدولار في نطاق 64 روبلا، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع. وبحلول الساعة 12:24 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 1.82 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 62.79 روبل. وقبل ذلك من التعاملات تم تداول العملة الأمريكية فوق مستوى 64 روبلا.